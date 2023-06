Fahrer verprügelt Berliner Polizei fahndet mit Bildern nach Neuköllner Schlägern

Mit Bildern aus einer Autokamera fahndet die Berliner Polizei nach drei jungen Männern, die auf den Fahrer eines privaten Taxiservices eingeprügelt haben sollen.

Die Männer wollten demnach im September 2022 in Neukölln ihre bestellte Fahrt in die Mainzer Straße nicht bezahlen und stiegen einfach aus, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Der Fahrer verließ ebenfalls das Auto und verlangte sein Geld. Daraufhin schlugen und traten die Männer auf den 35-Jährigen ein. Er erlitt eine Platzwunde am Kopf und Hautabschürfungen, die dem Bericht zufolge von einem Rettungsteam ambulant behandelt wurden.

Nun sucht die Polizei nach den drei jungen Männern und bittet um sachdienliche Hinweise. Die Polizei veröffentlichte hierfür Bilder der drei Tatverdächtigen, die mithilfe einer Autokamera aufgenommen wurden.

Polizei bittet um Mithilfe Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der gesuchten Männer machen?

Wer hat die Tatverdächtigen vor, während oder nach der Tat gesehen?

Wer kann weitere sachdienliche Angaben machen? Hinweise bitte an: Kriminalpolizei der Direktion 5, Friesenstraße 16 in Kreuzberg.

Telefon: 030-4664-573100 (während der Bürozeit) oder 030-4664-571100 (außerhalb der Bürozeiten)

E-Mail: Dir5K31@polizei.berlin.de

Webseite: Internetwache der Polizei Berlin

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) in der Friesenstraße 16 in Kreuzberg unter den Telefonnummern (030) 4664-573100 (während der Bürozeit) bzw. (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürozeiten), per E-Mail an Dir5K31@polizei.berlin.de, die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (TSP, dpa)