Ein Lieferdienstfahrer der Firma "Wolt" hat am Sonntagnachmittag in Berlin-Friedrichshain offenbar absichtlich mehrere Personen verletzt. Gegen 16.30 Uhr wurde die Berliner Polizei in die Simon-Dach-Straße gerufen, nachdem der Essenlieferant mit seinem Fahrrad in eine vierköpfige Familie gefahren war.

Zeugen berichten dem Tagesspiegel, dass der Fahrradfahrer auf dem engen Bürgersteig der Simon-Dach-Straße in Richtung Grünberger Straße unterwegs war, als er in einem schmalen Durchgang unter einem Baugerüst von hinten in die Mutter mit ihrem Kind fuhr. Als der Familienvater den Mann daraufhin zu Rede stellte, soll dieser sofort auf den Vater losgegangen sein und ihn mit mehreren Faustschlägen attackiert und bespuckt haben.

Umstehende Passanten wurden ebenfalls durch den "Wolt"-Fahrer bedroht. Der Familienvater konnte sich offenbar nur mit Mühe von dem Kurierfahrer losreißen, der ihn zwischendurch an die Fassade eines Wohnhauses gedrückt haben soll.

Nach Tagesspiegel-Informationen handelt es sich bei dem Familienvater um einen Polizisten, der privat mit seiner Familie unterwegs war. Zeugen alarmierten die Polizei, die den Fahrradfahrer kurzzeitig in Gewahrsam nahmen. Nun ermitteln die Beamten wegen wechselseitiger Körperverletzung.

Die Frau und eines der Kinder wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Nach einer Identitätsfeststellung wurde der Kurierfahrer wieder freigelassen.

Kurz darauf wurde der Fahrer des Essenslieferanten in unmittelbarer Nähe erneut auffällig. Auf einem Bürgersteig an der Kreuzung Stralauer Straße/Warschauer Straße soll der Lieferdienstfahrer nach Polizeiangaben mit seinem Fahrrad ein zweites Mal offenbar absichtlich auf dem Gehweg in eine Personengruppe hineingefahren sein. Dabei wurde eine Mutter mit ihrem Säugling leicht verletzt.

Bei der erneuten Festnahme durch Polizeibeamte leistete der Mann Widerstand. Im Polizeigewahrsam wurde dem Kurierfahrer schließlich eine Blutprobe entnommen.

Der Lieferdienst "Wolt" kündigte auf Tagesspiegel-Nachfrage eine Untersuchung des Vorfalls an. Bis die Geschehnisse aufgearbeitet sind, sei der entsprechende Kurier vom Dienst suspendiert worden.

"Der geschilderte Vorfall wiegt schwer und betrübt uns sehr", teilte ein Sprecher des Unternehmens mit, außerdem werde man die Behörden bei der Untersuchung der Situation "vollumfänglich unterstützen". Gewalt werde in keinerlei Form geduldet, heißt es weiter in dem Statement.