Federn, Flügel, Regenschirme Das sind die schönsten Bilder vom 26. Karneval der Kulturen in Berlin

Knallbunte Kostüme, Trommelklänge, ausgelassenes Tanzen auf den Straßen: Hunderttausende Menschen haben am Pfingstsonntag in Berlin beim Karneval der Kulturen den traditionellen Umzug verfolgt und gefeiert. Entlang der Strecke in Kreuzberg herrschte teils dichtes Gedränge und fröhliche Stimmung. Daran änderte auch das Wetter nichts: „Der Regen scheint der Stimmung keinen Abbruch zu tun“, sagte eine Sprecherin der Veranstalter.