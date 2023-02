Fenster, Leuchtschriftzug und Kunstwerk beschädigt Schüsse auf das Schwule Museum in Berlin-Tiergarten

Unbekannte sollen auf das Schwule Museum in der Lützowstraße in Berlin-Tiergarten geschossen haben. Das teilte das Museum am Dienstag mit. Am Morgen des 24. Februar haben Mitarbeiter:innen des Museums der Meldung zufolge sechs Einschussstellen an der Hausfront festgestellt.

Dabei sollen zwei Fensterscheiben, ein Leuchtschriftzug und ein Kunstwerk vor der Eingangstür beschädigt worden sein. Den Informationen zufolge wird davon ausgegangen, dass sich die Tat in der Nacht ereignete.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Das Schwule Museum habe Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Die Einsatzkräfte der Berliner Polizei untersuchten den Tatort und sicherten Spuren, hieß es in der Mitteilung. Die Höhe des Schadens sei noch nicht bekannt. Der Vorstand des Schwulen Museums gehe von einem gezielten Angriff aus. Die Polizei konnte am Dienstagabend keine Angaben zu dem Vorfall machen.

Bereits im April 2020 gab es einen Angriff, teilte das Museum weiter mit. Bei einer Attacke mit Steinen sei damals eine Fensterscheibe stark beschädigt worden und musste ausgetauscht werden. Die Täter konnten nicht gefasst werden, hieß es.

Im Jahr 2016 kam es zu einem Angriff mit Schusswaffen. Das Schwule Museum wurde 1984 gegründet und ist eigenen Angaben zufolge eines der größten LGBTQ-Museen der Welt.

Zur Startseite