An diesem Freitag wird, wie bereits mehrfach angekündigt, die Wissmannstraße in Berlin-Neukölln in Lucy-Lameck-Straße umbenannt. Lameck (1934-1993) war die erste Frau im tansanischen Regierungskabinett. Sie war unter anderem stellvertretende Ministerin für Kommunalentwicklung und Gesundheit und setzte sich für die Verbesserung der Position von Frauen ein.

Ihr Name ersetzt künftig den von Hermann von Wissmann, der Reichskommissar und Gouverneur von damals Deutsch-Ostafrika (heute Tansania, Burundi und Ruanda) war, und Massaker an der lokalen Bevölkerung befohlen haben soll.

Bei einem Festakt soll am Freitag neben Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) unter anderem auch Abdallah Saleh Possi, Botschafter von Tansania, anwesend sein.

„Ich wünsche mir, dass der neue Name nicht nur eine Adresse wird, sondern zu einem Statement und einem Bekenntnis zu unserem Bezirk“, sagte Hikel vor der Umbenennung.

Der Akt wird wegen der begrenzten Teilnehmer:innenzahl um 16 Uhr live auf Youtube übertragen. Für die Anwohner:innen soll es demnächst spezielle Termine im Bürgeramt geben, damit sie kostenlos ihre Ausweise umschreiben lassen können.

AfD-Bezirksverordnete klagte gegen die Umbenennung

Nachdem zunächst die FDP versucht hatte, die Umbenennung noch über eine Entschließung in der Bezirksverordnetenversammlung zu stoppen, hat sich jetzt auch eine eigene Initiative formiert. Unter dem Namen „Wissmann bleibt“ hat die AfD-Bezirksverordnete Anne Funk (zuvor Zielisch) Klage gegen die Umbenennung beim Verwaltungsgericht eingereicht.

Anders als Funk behauptet, kann die Umbenennung aus Sicht des Bezirksamtes aber trotzdem erfolgen. „Solange kein Gericht die Umbenennung untersagt – und dafür gibt es nach unserer Auffassung keinerlei Gründe – wird die Umbenennung erfolgen, wie sie schon im Amtsblatt im Dezember 2020 veröffentlicht wurde. Gezielte Falschinformationen, die anderes behaupten, weisen wir entschieden zurück“, sagte Christian Berg, Sprecher des Bezirksbürgermeisters, auf Anfrage.

Rund um die Umbenennung gibt es die kommenden Tage zudem mehrere Veranstaltungen:

Mittwoch, 21. April, 17 Uhr: Digitale Diskussion „Lucy Lameck und ihre Zeit“, bei der die Politikerin und ihr Wirken historisch eingeordnet werden sollen. Teilnehmende Wissenschaftler:innen sind Oswald Masebo (Universität Dar es Saalam), Manuela Buche (FU Berlin) und Andreas Eckert (HU Berlin).

Samstag, 24. April, 16 Uhr: Sonderführung von Berlin Postkolonial unter dem Motto „Decolonize Neukölln"

Mittwoch, 28. April, 17 Uhr: Online-Konferenz von Berlin Global Village über dekoloniale Erinnerungskultur. Vertreter:innen der afrikanischen Community diskutieren über die bisherige Befassung mit der kolonialen Vergangenheit des Bezirks und über das geplante Kunstprojekt „Dekoloniales Denkzeichen"

Donnerstag, 29. und Freitag, 30. April: Performance und anschließende Diskussionsrunde von „Out Of Time Embassy" über Migrationsbiografien, Identität, Gemeinschaft und antikoloniale Denkanstöße im Garten von Oyoun

Infos zu allen Veranstaltungen gibt es hier auf der Webseite des Neuköllner Bezirksamts. Parallel gibt es bis zum 7. Mai ein Themenregal in der Helene-Nathan-Bibliothek, bei der subsaharische Literatur ausgeliehen werden kann. Neben Romanen gibt es auch Sachbücher, Filme und Hörbücher, die Einblicke in die vielfältigen Kulturen und Geschichten im subsaharischen Afrika geben sollen und gleichzeitig die Folgen der Kolonialisierung thematisieren.