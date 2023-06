Festival und Geld für Projekte Jugendliche aus Steglitz-Zehlendorf können mitmachen und abstimmen

In Zehlendorf können Kinder in nächster Zeit einiges mitbestimmen. Zum Beispiel darüber, wie das „SZummer Break Festival“ gestaltet werden soll, am ersten Samstag in den Sommerferien: Am 15. Juli werden die Autos hinter dem Rathaus Zehlendorf der Jugendkultur weichen. Von 15 bis 22 Uhr tobt dann das bezirkliche Jugendfestival für Menschen ab zwölf – Livemusik, Graffitiworkshop, Bobbycar-Rennen, Fußballturnier? Alles ist möglich: „Kostenlos, draußen und bunt”, heißt es in der Ankündigung.

Was genau beim „SZummer Break Festival” ins Programm kommt, stimmt das Team des Mobilen Wohnzimmers, ein Projekt des Nachbarschaftshauses Wannseebahn, zurzeit noch mit Jugendlichen ab. Wer will mitplanen? Wer hat Lust, auf der Bühne zu performen? Egal ob Bands, Rap-Solos, Tanz oder Theater, alle sind willkommen.

Das Vorbereitungsteam ist per E-Mail an mowo@wsba.de oder über Instagram@mobileswohnzimmer erreichbar. Das „SZummer Break Festival“ wird vom Jugendamt Steglitz-Zehlendorf finanziert und von Fachkräften aus der Jugendarbeit unterstützt.

5000 Euro für coole Projekte stehen zur Verfügung

Auch auf andere Weise können Steglitzer und Zehlendorfer Kinder und Jugendliche mitbestimmen, wie der Bezirk das Leben und die Freizeit für sie schöner machen soll: 5000 Euro stehen für coole Projekte zur Verfügung. Ab sofort und bis zum 21. Juni können alle Kinder und Jugendlichen, die zwischen sechs und 21 Jahre alt sind, in Steglitz-Zehlendorf wohnen oder dort zur Schule gehen, wieder Vorschläge für den Kinder- und Jugendhaushalt einreichen. Im Klartext: 5000 Euro liegen im Topf, aus dem gute Projektideen gefördert werden.

Für Projekte, die an öffentlich zugänglichen Orten, in Parks oder in Jugendfreizeiteinrichtungen umgesetzt werden, stehen viermal bis zu 1000 Euro zur Verfügung. Das könnten zum Beispiel Hochbeete, ein Slacklinepark oder ein Bandprojekt sein. Für zwei Ideen, die auf Schulhöfen realisiert werden, sind noch einmal Förderungen von je 500 Euro möglich. Welche Projekte gewinnen, das entscheiden die jungen Steglitz-Zehlendorfer:innen.

Vom 4. bis 6. Juli findet eine Online-Abstimmung statt, bei dem nur Menschen bis 21 Jahren zugelassen sind. Abgestimmt wird auf der Website des Kinder- und Jugendbüros Steglitz-Zehlendorf. Die Chancen stehen gut, mitmachen könnte sich lohnen. Bis Mitte Juni müssen die Projektideen beim Kinder- und Jugendbüro eingegangen sein: Die E-Mail-Adresse lautet kijubsz@berlin.de. Auch per Instagram und über die Website des Büros sind Einreichungen möglich.