Festnahme in Berlin-Kreuzberg Mutmaßlicher Autodieb flieht vor Polizei

In der Nacht zum Montag hat die Berliner Polizei in Kreuzberg einen mutmaßlichen Autodieb festgenommen. Das teilte die Behörde am Montag mit.

Gegen 2.30 Uhr wurde den Angaben nach am Markgrafendamm der Alarm eines Autos ausgelöst. Das Auto wurde nach Polizeiangaben zuvor in Tempelhof geklaut. Als ein Mann aus dem Auto stieg und die Flucht ergreifen wollte, nahmen Beamte der Bundespolizei die Verfolgungsjagd auf.

Der kurze Fluchtversuch des 30-Jährigen scheiterte laut Polizei an einem Zaun. Der Verdächtige verletzte sich bei seinem Klettermanöver am Stacheldraht an Kopf und Händen. Als die Beamten das Bahn-Gelände betraten, kam ihnen der 30-Jährige entgegen.

Nach der Festnahme wurde er der Berliner Polizei übergeben. Ob der mutmaßliche Täter das Auto selbst stahl, ermittelt nun das zuständige Fachkommissariat. (Tsp)