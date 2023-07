Festnahme in Schöneberg Berliner Polizei ortet Hoteldiebe über gestohlenes Handy

Zwei mutmaßliche Hoteldiebe sind samt Diebesgut in einem Hotelzimmer in Berlin-Schöneberg festgenommen worden.

Auf dem Zimmer am Nollendorfplatz fanden Ermittler am Montagmorgen unter anderem Rucksäcke, Taschen, Koffer, Geld, Kreditkarten, Sonnenbrillen und Handys, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Einer der Diebe, ein 21-Jähriger, sollte am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Sein Komplize kam nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß. Die Polizei ermittelt gegen beide wegen Diebstahls.

Nach Angaben der Polizei sollen die beiden in der Nacht zu Montag in einem Hotel in der Andreasstraße in Friedrichshain aus mehreren Zimmern diverse Wertgegenstände gestohlen haben, während die Hotelgäste schliefen. Sie erbeuteten demnach Taschen, Rucksäcke, Kopfhörer und auch mehrere Handys.

Wie sich das Duo Zugang zu den Zimmern verschaffte, war zunächst unklar. Die Polizei konnte eines der Handys orten. Die Ermittlungen zur Herkunft der gefundenen Gegenstände dauerten zunächst an, wie es hieß. (dpa)