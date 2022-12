Festnahme wegen Hakenkreuz in Berlin-Neukölln Eine braune Balsamico-Attacke und ein Liebesschwur

Irre Szenen am Montagabend in Berlin-Neukölln: Zeugen meldeten der Polizei eine randalierende Frau. Am Ende notieren die Beamten über die Festnahme der 46-Jährigen in ihre Akten, worum es ging: ein Nazi-Symbol, ein Liebesbekenntnis, einen Barhocker, ein demoliertes Auto und ein braunes zähflüssiges Lebensmittel – Balsamico-Nazi-Alarm in Rixdorf.

Die Zeugen schilderten der Polizei, dass die Frau kurz nach 21 Uhr in der Maresch-/Ecke Bartastraße mit einem Barhocker auf ein Auto eingeschlagen haben soll. Jedenfalls gingen laut Polizei mehrere Fenster des Fahrzeugs kaputt.

Polizei ermittelt wegen Verwendens von verbotenen Kennzeichen

Als reichte das nicht aus, soll die Frau schließlich auch noch zur Balsamico-Creme gegriffen haben. Damit soll sie auf die Motorhaube ein Hakenkreuz sowie eine Liebesbotschaft geschrieben haben: „Love you 2“. In welchem Zusammenhang das in Deutschland verbotene Nazi-Symbol und der Liebesschwur stehen, konnte die Polizei nicht sagen.

Zwei Polizisten nahmen die Frau nach der Barhocker-Balsamico-Attacke fest. Und sie entfernten sowohl Hakenkreuz als auch Liebesbekenntnis von der Motorhaube des Autos. Nachdem die Beamten die Personalien der Frau erfasst hatten, ist sie noch am Tatort wieder frei gelassen worden.

Jetzt ermittelt der für politisch motivierte Delikte zuständige Staatsschutz des Landeskriminalamtes (LKA). Die 46-Jährige muss sich wegen Sachbeschädigung und wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen verantworten.

