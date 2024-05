Feuer am Platz der Vereinten Nationen Vier Menschen bei Brand in Berliner Hochhaus schwer verletzt

Bei einem Feuer in einem Hochhaus am Platz der Vereinten Nationen in Friedrichshain sind am Samstagmorgen neun Menschen verletzt worden, vier von ihnen schwer. Sie kamen mit Rauchgasverletzungen in ein Krankenhaus, wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr dem Tagesspiegel auf Nachfrage sagte. Eine Rettungskraft wurde am Knöchel verletzt.

Zu dem Vollbrand in einer Wohnung im siebten Stock eines zehngeschossigen Hochhauses war die Feuerwehr gegen 7.49 Uhr alarmiert worden. Gegen 9 Uhr war das Feuer gelöscht. „Die Lage ist unter Kontrolle“, sagte der Sprecher. Die Feuerwehr war mit 82 Kräften im Einsatz.