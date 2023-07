Feuer im 12. Stock in Berlin-Kreuzberg Zwei Menschen sterben nach Sprung aus brennendem Hochhaus

In einem Hochhaus an der Lindenstraße in Kreuzberg hat am Freitagnachmittag eine Wohnung gebrannt. Zwei Bewohner sprangen aus dem 12. Stock in die Tiefe. Trotz Reanimation starben die Frau und der Mann. Das bestätigte die Berliner Feuerwehr.

„Schon als wir eintrafen, haben sich mehrere Personen bemerkbar gemacht“, sagte ein Sprecher. Mehrere Personen hätten gerettet sowie rettungsdienstlich versorgt werden müssen. Mehr als 160 Einsatzkräfte waren den Angaben der Feuerwehr zufolge vor Ort.

Die Beamten bereiten sich laut einem Tweet der Feuerwehr auf die Bergung mehrerer Verletzter vor: Sie riefen einen sogenannten Massenanfall an Verletzten (MANV) auf.

Laut Feuerwehrsprecher entstand der Brand gegen 16.20 Uhr im 12. Stock des 15-geschossigen Hauses. (Tsp/dpa)