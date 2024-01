Feuer in Holzhütte von Obdachlosen Michaelbrücke in Berlin-Friedrichshain für mehrere Wochen gesperrt

Die Michaelbrücke in Berlin-Friedrichshain ist nach einem Feuer voraussichtlich mehrere Wochen für den Autoverkehr gesperrt. Eine Holzhütte unter der Brücke war am Mittwochmorgen in Brand geraten, wie eine Polizeisprecherin sagte. Demnach griffen die Flammen auf das Bauwerk über und beschädigten es.

Die Berliner Feuerwehr hatten am Mittwochmorgen über den Kurznachrichtendienst X darüber berichtet. Nach Angaben der Senatsverwaltung für Verkehr stellten Statiker nach dem Brand „großflächige Schäden am südlichen Widerlager sowie am Überbau einschließlich der Lagerkonstruktionen“ fest.

Die Standsicherheit des Bauwerkes sei nicht gefährdet, hieß es. Nunmehr solle im Zuge detaillierter Prüfungen ermittelt werden, inwieweit eine mögliche Beeinträchtigung der Tragfähigkeit des Bauwerkes vorliege.

Nötig seien eine Reinigung und weitere Untersuchungen, in etwa vier Wochen seien erste Ergebnisse zu erwarten. Bis dahin müsse das Bauwerk für den Autoverkehr voll gesperrt bleiben, so die Verkehrsverwaltung. Der Fuß- und Radverkehr, der aus Sicherheitsgründen zunächst ebenfalls zeitweise eingestellt worden sei, könne die Brücke in beide Richtungen wieder zum Überqueren der Spree nutzen.

Die Brücke verbindet die Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte. Die Polizei ermittelt nach dem Brand wegen Sachbeschädigung. Die fragliche Hütte sei von Obdachlosen bewohnt worden, so die Polizeisprecherin. Zur Brandzeit sei niemand vor Ort gewesen. (Tsp, dpa)