Feueralarm bei Bauarbeiten ausgelöst Eingangshalle des Flughafen BER geräumt – Airport gibt Entwarnung

Ein Fehlalarm hat am Montagmorgen eine Evakuierung am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) ausgelöst. Eine Sprecherin des Flughafens gab am Montagvormittag Entwarnung. Der Alarm sei durch Bauarbeiten in der Halle ausgelöst worden, sagte sie. Der Einsatz war nach rund 30 Minuten beendet, die Passagiere konnten daraufhin wieder das Terminal betreten.

Gegen 9.30 Uhr hatte die Reisenden am Flughafen BER das Alarmsignal erreicht. Sie sollten die Eingangshalle umgehend verlassen, so die Sprecherin zur dpa. Eine Brandmeldeanlage hatte angeschlagen. Der Sicherheitsbereich sowie die -kontrollen waren nicht betroffen. Auch der Flugverkehr sei nicht beeinträchtigt gewesen, hieß es. (mit dpa)