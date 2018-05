An der Altstadt Spandau ist am Donnerstagmorgen ein Doppeldecker der BVG ausgebrannt. Das zeigen Bilder der Berliner Feuerwehr. Die Flammen schlugen aus dem Oberdeck, schwarzer Rauch stieg auf, das Fahrzeug wurde komplett zerstört.

In Spandau kam es zu einem Verkehrschaos an der Straße Am Juliusturm, die als eine der Ost-West-Verbindungen in die Berliner Innenstadt dient.

"Der Fahrer hat schnell reagiert und den Bus evakuiert, daher keine Verletzten", teilte die Berliner Feuerwehr mit. "Der Brand war nach 20 Minuten unter Kontrolle."

Warum der Bus gebrannt hat, ist unklar. Dem Radiosender "88,8" sagte eine BVG-Sprecherin, dass die Löschanlage des Busses eventuell nicht richtig funktioniert habe. Das Fahrzeug werde jetzt in die Werkstatt geschleppt.

Die Verkehrsinformationszentrale VIZ hat auch nach dem Feuerwehreinsatz davor gewarnt, dort langzufahren. "In Richtungm "Berlin" bleibt die Straße bis auf Weiteres gesperrt". Die Fahrbahn muss hier repariert. Viel Zeit & längere Wege einplanen!"

