Feuerwehr löscht Brand in Prenzlauer Berg Zwei Menschen nach Feuer in Berliner Wohnung ins Krankenhaus gebracht

Nach einem Wohnungsbrand in Prenzlauer Berg sind am Dienstagnachmittag zwei Personen verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Das teilte die Berliner Feuerwehr auf Twitter mit. Sieben Personen seien durch Einsatzkräfte gerettet worden – zwei von ihnen über Drehleitern. 40 Betroffene würden zudem in einem BVG-Bus betreut, hieß es am frühen Dienstagabend.

In einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines neunstöckigen Wohnhauses in der Storkower Straße war das Feuer ausgebrochen, erklärte die Feuerwehr auf Twitter. Inzwischen ist der Brand gelöscht. Die Feuerwehr war mit knapp 80 Einsatzkräften vor Ort. Zur Brandursache wurde zunächst nichts bekannt. (Tsp)

Zur Startseite