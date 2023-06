Feuerwehr mit 70 Einsatzkräften vor Ort Brand in Hostel und Pflegeeinrichtung in Neukölln

Am Montagmorgen hat es in einem Hostel in Neukölln gebrannt. Wie die Berliner Feuerwehr auf Twitter mitteilte, brach das Feuer um kurz nach 9 Uhr in einer Küche im zweiten Stock aus. Es ist mittlerweile gelöscht.

Im selben Haus befindet sich auch eine Tagespflegeeinrichtung. 65 Betroffene wurden von einem Notarzt betreut, wie die Feuerwehr mitteilte. 72 Einsatzkräfte waren vor Ort. (Tsp)