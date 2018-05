Dutzende Passanten stehen ringsum die große Kreuzung an der Kaiser-Friedrich-Straße in Charlottenburg und starren gen Himmel. Rauch strömt aus der geöffneten Dachluke eines Wohn- und Geschäftshauses in der Bismarckstraße.

Seit kurz nach zwei Uhr ist die Feuerwehr am Freitagnachmittag im Einsatz, um den Brand in dem ausgebauten Dachgeschoss zu löschen. Eine verletzte Person muss von Sanitätern behandelt werden, alle weiteren Menschen im Haus wurden in Sicherheit gebracht, berichtet ein Feuerwehrsprecher vom Einsatzort. Die Löscharbeiten dauern nach wie vor an.

Die Polizei hat die Bismarckstraße stadtauswärts zwischen der Kreuzung Kaiser-Friedrich-Straße und Sophie-Charlotte-Platz abgesperrt und leitet den Straßenverkehr um. Zwei von vier Spuren auf der gegenüberliegenden Straßenseite in Richtung Ernst-Reuter-Platz sind ebenfalls gesperrt.

Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Die Feuerwehr hat die Zahl der Einsatzkräfte auf inzwischen 70 erhöht.