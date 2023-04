Feuerwehrgewerkschafter bezichtigt Aktivisten der Lüge Warnt die „Letzte Generation“ Rettungsdienste vor Blockaden?

Behauptungen der „Letzten Generation“, dass „Einsatzorganisationen“ vor Blockaden gewarnt würden, hat der stellvertretende Vorsitzende der Feuerwehrgewerkschaft Berlin-Brandenburg, Manuel Barth, zurückgewiesen. „Das ist mir nicht bekannt. Da gibt es keine Ansagen vorher“, sagte er in einem Interview mit der „F.A.S.“ und ergänzte: „Ich glaube, dass das glatt gelogen ist.“

Laut der Gruppe, die mit Klebe-Aktionen im Straßenverkehr auf die Klimakrise aufmerksam machen will, würden Rettungskräfte vorab informiert, um „dann Ausweichrouten nehmen“ zu können. Immer wieder stehen Rettungswagen im Stau rund um Klima-Blockaden – auch in den vergangenen Tagen, in denen sich Mitglieder der „Letzten Generation“ in mehreren Fällen auf Fahrbahnen festgeklebt hatten.

Eine Anfrage bei der Pressestelle der Berliner Feuerwehr, ob dort Vorwarnungen von Aktivisten bekannt sind, blieb bislang unbeantwortet.

Zweifel an Rettungsgassen der „Letzten Generation“

Ein besonders bekannter Fall, der eine Debatte um die Behinderung von Rettungsdiensten durch Klimaaktivisten ausgelöst hatte, war der um den Tod einer Radfahrerin in Berlin im Oktober 2022. Ein Betonmischerfahrer hatte die Frau überrollt, die Retter standen im Stau auf der A100, auf der sich Aktivisten festgeklebt hatten. Erst kürzlich stelle die Berliner Staatsanwaltschaft fest, dass sie keine Mitschuld am Tod der 44-Jährigen tragen: Das Spezialfahrzeug sei zwar später am Unfallort eingetroffen, hätte die Frau aber nicht retten können.

.Zum Argument der Klimaaktivisten, es seien immer zwei Aktivisten nicht festgeklebt, um Rettungswagen durchzulassen, sagte Barth der „F.A.S.“: „Das funktioniert nicht. (…) wenn schon das erste Fahrzeug daran gehindert wird, sich auch nur einen halben Meter zu bewegen, dann passiert da nichts mehr.“ (Tsp)