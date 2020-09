Jetzt läuft erstmal gar nichts, die beiden Radfahrer müssen warten, es gibt schlicht keinen Platz. Vor ihnen blockieren in zweiter Reihe ein DHL-Transporter und ein Baustellen-LKW den Weg, auf der Gegenspur, neben parkenden Fahrzeugen, rollen ihnen drei Autos entgegen. Bergmannstraße in Kreuzberg am Mittwoch gegen 12 Uhr, eine übliche Szene.

Nicht mehr lange allerdings. Frühestens ab November wird die Strecke zwischen Nostitz- und Schleiermacherstraße zur Rad- und Fußgängerzone, der Individualverkehr wird ausgesperrt, nur Lieferfahrzeuge dürfen noch kommen, allerdings nur zwischen 6 und 11 Uhr. Das Bezirksamt hat’s am Dienstag beschlossen, die Zustimmung der BVV in der nächsten Woche gilt als sicher.

Am Mittwoch haben Monika Herrmann, die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, und Felix Weisbrich, Leiter des Straßen- und Grünflächenamts, Details des Projekts vorgestellt. Klar ist auch, dass im zweiten Schritt der ganze Kiez zur verkehrsberuhigten Zone umgewandelt wird.

Aber erstmal geht’s um die Bergmannstraße. „Zwei Drittel des Asphalts werden zu einer Fußgängerzone“, sagte Weisbrich. Neue Bäume werden gepflanzt, Sitzgelegenheiten installiert, das Element Wasser spielt eine ganz wichtige Rolle. „Es geht um Verdunstungskühle, angesichts der vergangenen heißen Sommer ist das wichtig“, sagte Weisbrich.

In einem Wettbewerb wird im nächsten Jahr ermittelt, wie die Fußgängerzone im Einzelnen gestaltet wird. Vielleicht durchziehen Kanäle wie in Freiburg die Straße, vielleicht gibt es andere Ideen. Klar ist allerdings, dass der Marheinekeplatz in die Planung einbezogen wird. Dieser Platz ist seit längerem eine Problemzone, weil sich dort Drogendealer herumtreiben und der Platz zunehmend vermüllt.

In der Straße werden 50 Parkplätze wegfallen

Fest steht auch, dass aus Sicherheitsgründen schmale Grünstreifen die Fahrrad- und Fußgängerzonen trennen. An klar gekennzeichneten Übergangsstreifen können die Passanten den Radweg queren. Außerdem gilt in der Zone Tempo 20. Insgesamt 50 Parkplätze in der Bergmannstraße werden wegfallen.

Die Baumscheiben in der Straße werden vergrößert, die Fußgängerzone wird einen Belag erhalten, der Wasser durchlässt. Auf dem Fußgängerbereich werden dann auch die Lieferfahrzeuge anrollen. „Die Bergmannstraße ist ein Wirtschaftsfaktor“, sagte Monika Herrmann. Man werde sowohl den Rad- und Fußgängern als auch dem Gewerbe gerecht.

„Aber es ist eine Rückeroberung des öffentlichen Raums.“ Das werde von der Politik gefordert. An markigen Sprüchen mangelte es den Grünen-Politikerin jedenfalls nicht. „Für Berlin ist das etwas sehr Einzigartiges, es lohnt sich für andere Bezirke, dass sie sich dieses Projekt anschauen.“

Die Bezirksbürgermeisterin hebt die Bürgerbeteiligung hervor

Bei diesem Projekt gibt es seit vielen Jahren eine Bürgerbeteiligung, und Herrmann betonte, dass alle Kritikpunkte gehört und aufgenommen worden seien. Nur, die Kritik, die es immer noch gibt, zum Beispiel von Gewerbetreibenden, wird ganz sicher nicht verstummen.

Und die Bergmannstraße ist ja nur Teil eins der Rückeroberung des öffentlichen Raums. Im ersten Halbjahr 2021 wird auch der Chamissoplatz zur Fußgängerzone. Zudem werden im gesamten Kiez Einbahnstraßen ausgewiesen, um den Verkehr einzudämmen. Außerdem erhalten die Straßen im Kiez Elemente, die Autos und Transporter zwingen, die Geschwindigkeit zu reduzieren. Teilweise wird auch die Fahrbahn verengt.

Am Mehringdamm werden 2021 Radwege verbreitet

Im zweiten Halbjahr 2021 wird die Zossener Straße auf Höhe des Marheinekeplatzes bis zur Einmündung Friesenstraße für den Durchgangverkehr gesperrt. Die Bergmannstraße wird dann von Höhe Friesenstraße bis Heimstraße als kombinierte Zone für Fuß- und Radverkehr ausgewiesen. Im gleichen Zeitraum werden die Radwege am Mehringdamm verbreitert. Insgesamt werden im gesamten Kiez maximal 190 Parkplätze wegfallen.

Das Gesamtprojekt kostet zwischen acht und elf Millionen Euro. Finanziert wird es zum großen Teil mit Fördergeldern. Wie viel der Bezirk beisteuern muss, konnte Herrmann nicht sagen. Klar ist nur, was der Umbau bisher schon gekostet hat: 1,5 Millionen Euro. Die kommen von Senat.