Flasche geworfen und gepöbelt Betrunkener schlägt Objektschützer in Berlin-Westend ins Gesicht

Ein 23-Jähriger hat in der Nacht zu Ostermontag einen Objektschützer der Polizei in Berlin-Westend angegriffen und ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Das gab die Behörde am Montagnachmittag bekannt.

Der Mann soll demnach gegen 3.30 Uhr eine Flasche auf die Kirschallee geworfen haben. Die Flasche zerbrach. Anschließend sei der 23-Jährige auf das Gebäude des zu schützenden Objekts zugegangenen und habe dabei gepöbelt.

Objektschützer werden von der Polizei eingesetzt, um gefährdete Gebäude wie Synagogen und Botschaften zu bewachen. In der Kirschallee in Berlin-Westend schützen sie ein Gebäude des türkischen Konsulats. Die Tat habe sich rein zufällig vor der Einrichtung ereignet, sagte eine Polizeisprecherin.

Der Objektschützer habe den Mann bemerkt, der in Richtung des zu schützenden Objekts gegangen und dort gegen den Zaun des Grundstücks gepinkelt habe. Als er ihn darum gebeten habe, dies zu unterlassen, sei er aggressiv geworden. Der betrunkene Mann schlug dem Polizeimitarbeiter mit der Faust ins Gesicht.

Kollegen des Mitarbeiters halfen, den 23-jährigen Angreifer festzuhalten, bis die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen. Bei der Festnahme habe der Mann erheblichen Widerstand geleistet und die Polizisten beleidigt, hieß es weiter. Der Angreifer wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung und einer angeordneten Blutentnahme in Polizeigewahrsam gebracht. Die Objektschützer wurden leicht verletzt, verblieben jedoch im Dienst. (Tsp)