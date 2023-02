Forsa-Umfrage am Tag nach der Wahl Mehrheit der Berliner wünscht sich Große Koalition mit Wegner als Regierendem Bürgermeister

Rot-Grün-Rot? Schwarz-Rot? Schwarz-Grün? Wegner oder doch weiter Giffey? Nach der Berliner Wiederholungswahl sind mehrere Regierungskonstellationen möglich. Doch was wünschen sich eigentlich die Berlinerinnen und Berliner einen Tag nach der Wahl?

Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hat am Montag 1.126 repräsentativ ausgewählte Wahlberechtigte zu ihren Präferenzen befragt. Das Ergebnis: Mit 65 Prozent der Befragten sahen die meisten den Auftrag zur Regierungsbildung klar bei der Berliner CDU – deutlich vor der SPD (15 Prozent) und den Grünen (10 Prozent).

45 Prozent der Befragten glaubten, eine sogenannte Große Koalition aus CDU und SPD könne Berlin am besten regieren. Auf das bisherige Bündnis aus SPD, Grünen und Linke entfielen 33 Prozent. Dass Schwarz-Grün in Berlin am meisten bewegen könnte, konnten sich nur 15 Prozent der Befragten vorstellen. Auch persönlich würden die meisten der Berliner Wahlberechtigten der Umfrage zufolge eine Große Koalition bevorzugen (42 Prozent).

Nach ihren Bürgermeister-Präferenzen gefragt, wünschten sich 39 Prozent der Befragten CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner als neuen Regierenden Bürgermeister Berlins. Die bisherige Regierende, Franziska Giffey (SPD), kam auf 27 Prozent, Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch auf 19 Prozent.

Insgesamt sind die Wahlberechtigten in Berlin der Umfrage nach unzufrieden mit dem Ausgang der Abgeordnetenhauswahl. Nur 33 Prozent gaben an, mit dem Ergebnis „(sehr) zufrieden“ zu sein, 65 Prozent dagegen zeigten sich „weniger“ oder „gar nicht zufrieden“.

Nur bei den befragten Wahlberechtigten, die zuvor für die CDU gestimmt hatten, überwiegt der Anteil der Zufriedenen (73 Prozent). Wähler aller anderen Parteien zeigten sich unglücklich. Allen voran die Linke-Wähler, von denen 84 Prozent der Befragten angaben, mit dem Wahlergebnis vom Sonntag unzufrieden zu sein.

Zur Startseite