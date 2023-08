Französisches Gymnasium in Berlin Schulleiterin wird vorerst versetzt

Nach den Personalquerelen an der Schulfarm Insel Scharfenberg gibt es ein weiteres Leitungsproblem an einer Berliner Schule mit Sonderstatus. Diesmal geht es um das Französische Gymnasium in Tiergarten, das die Bildungsverwaltung zusammen mit der Französischen Botschaft führt.

Die deutsche Schulleiterin wurde in dieser Woche „vorerst umgesetzt“, wie ihr Anwalt Jens Brückner dem Tagesspiegel bestätigte. Zuerst hatte die „Berliner Morgenpost“ über den Fall berichtet. Es geht um den Vorwurf „finanzieller Unregelmäßigkeiten“.

Die Versetzung der seit 2015 tätigen Leiterin sei mündlich angekündigt worden, weshalb er einen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz gestellt habe, sagte Brückner. Ein derartiger Antrag entfalte aber keine aufschiebende Wirkung.

Die Staatsanwaltschaft teilte auf Anfrage mit, dass sie „acht bis neun Monate“ ermittelt habe. „Der für eine Anklageerhebung erforderliche hinreichende Tatverdacht lag nach den Ermittlungen nicht vor, der Anfangsverdacht hat sich also nicht bestätigt“, lautete am Donnerstag die Auskunft der Staatsanwaltschaft.

Ein Prozedere, das schon lange üblich war

Nach Informationen des Tagesspiegels geht es bei den angeblichen „finanziellen Unregelmäßigkeiten“ um ein Prozedere, das seit rund 20 Jahren an der Schule üblich gewesen sei und bei dem sich niemand bereichert habe. Infolge schulinterner Intrigen sei der Vorgang skandalisiert worden. Die Bildungsverwaltung nahm nicht Stellung, da es sich um eine „personelle Einzelangelegenheit“ handele.

Zuständig für das Gymnasium ist die Aufsicht der zentral verwalteten Schulen. Sie ist seit Jahren in der Kritik, so etwa rund um die Verwerfungen an der Staatlichen Ballettschule und zuletzt um die Schulfarm Scharfenberg, deren beliebter Leiter gehen musste.