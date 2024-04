Frau am U-Bahnhof sexuell belästigt Berliner Polizei sucht Tatverdächtigen mit Fotos

Am 7. August 2023 soll ein Mann am U-Bahnhof Friedrich-Wilhelm-Platz im Ortsteil Friedenau des Berliner Bezirks Tempelhof-Schöneberg eine Frau zunächst obszön angesprochen und ihr danach in den Schritt gefasst haben. Die Polizei sucht jetzt mit Fotos nach ihm.

Die 73-Jährige setzte sich zur Wehr und schlug den Angreifer in die Flucht. Wohin er entkam, ist nicht bekannt.

Die Polizei beschreibt den Mann so:

35 bis 50 Jahre alt

1,55 bis 1,65 m groß

dunkle, kurze Haare

dunkle und gemusterte Jacke, graue Hose

Turnbeutel (blau, oberer Bereich gelb)

Wer den Mann kennt oder sagen kann, wo er sich aufhält, möge sich im Landeskriminalamt an der Keithstraße 30 in Tiergarten, unter Telefon (030) 4664-914111, per E-Mail an LKA141@polizei.berlin.de, auf der Internetwache oder in jeder anderen Polizeidienststelle melden. (Tsp)