Frau im Intimbereich berührt Mutmaßlicher Sexualstraftäter stellt sich der Berliner Polizei

Nach einem sexuellen Übergriff am U-Bahnhof Wilmersdorfer Straße im März dieses Jahres hat die Polizei den mutmaßlichen Täter ausfindig gemacht. Der 44-Jährige habe sich in der Nacht zu Mittwoch auf einem Polizeiabschnitt gestellt, teilte die Polizei am Morgen mit.

Erst am Dienstag hatten die Ermittler mehrere Fotos aus einer Überwachungskamera veröffentlicht und die Öffentlichkeit um Unterstützung bei der Identifizierung des Mannes gebeten.

Der Übergriff soll sich am 6. März 2023 gegen 8 Uhr morgens ereignet haben. Der Mann steht im Verdacht, eine Frau im Genitalbereich berührt zu haben, teilte die Polizei mit. (Tsp)