Frauen bespuckt und mit Bier beschüttet Mann randaliert in Berlin-Prenzlauer Berg

Ein Mann soll am Sonntagnachmittag eine Frau im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg angespuckt, zwei weitere Frauen mit Bier überschüttet und einen Mann beschimpft haben. Alle drei Taten ereigneten sich in kurzer Zeitabfolge und in derselben Umgebung. Das gab die Polizei am Montagnachmittag bekannt.

Demnach soll der 38-jährige Mann gegen 15.45 Uhr eine 33-jährige Passantin in der Schönhauser Allee Ecke Buchholzer Straße angespuckt haben. Daraufhin sei der Mann in Richtung Stargarder Straße gelaufen. Dort soll er eine 34-Jährige sowie eine 36-Jährige mit Bier beschüttet und sie beschimpft haben, hieß es weiter.

Alarmierte Polizisten trafen den Tatverdächtigen in der Nähe an und nahmen ihn vorläufig fest. Während der Festnahme habe sich ein 43-Jähriger bei den Einsatzkräften gemeldet und mitgeteilt, dass er von dem 38-Jährigen ebenfalls beleidigt worden sei. Der Tatverdächtige wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam gebracht und anschließend entlassen. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)