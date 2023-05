Freier Eintritt, Sonderaktionen Internationaler Museumstag am Sonntag in Berlin und Brandenburg

Mit vielen Angeboten haben zahlreiche Häuser in Berlin und Brandenburg für Sonntag zum Internationalen Museumstag eingeladen. Allein in Brandenburg beteiligen sich rund 100 Museen in knapp 70 Orten mit rund 250 Veranstaltungen, Führungen, Vorträgen, Konzerten, Lesungen und Kinderangeboten, wie das Kulturministerium des Landes mitteilen ließ. Dazu gehörten demnach das Museum Utopie und Alltag in Eisenhüttenstadt, das Potsdam Museum und ein Museumsfest in Wandlitz.

In Berlin locken mindestens 46 Museen mit 167 Aktionen, wie es auf der Internetseite des Museumstages hieß. Als ausgewählte Highlight nannte die Stadtverwaltung unter anderem das Alliierten-Museum, das zu einem geführten Kiezspaziergang lädt. Das Käthe-Kollwitz-Museum veranstaltet einen Zeichen-Workshop, bei dem die Komplexität der menschlichen Anatomie im Mittelpunkt steht. Das Musikinstrumenten Museum am Potsdamer Platz plant ein Orgel-Konzert.

Der Internationale Museumstag wurde 1977 ins Leben gerufen, um auf die Museen und ihre Vielfalt aufmerksam zu machen, erklärte eine Sprecherin des Kulturministeriums in Brandenburg. Der Museumstag unter dem Motto „Museen, Nachhaltigkeit und Wohlbefinden“ wird in Brandenburg offiziell am Stadt und Technikmuseum Ludwigsfelde mit einer Radtour eröffnet. (dpa)