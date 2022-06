An den Berliner Schulen ist ab dem 7. Juni die Corona-Testpflicht ausgesetzt. Die Schulen können aber weiter an zwei Tagen pro Woche freiwillige Testungen durchführen.

Das teilte die Bildungsverwaltung für Bildung am Mittwoch mit Hinweis auf den Hygienebeirat mit. Auf Wunsch könne ein dritter Test für das Wochenende ausgegeben werden.

Die Erziehungsberechtigten werden gebeten, der Schule „schriftlich mitzuteilen“, ob die Schülerin oder der Schüler an den freiwilligen Testungen teilnimmt. Diese Festlegung gelte dann zunächst bis Schuljahresende.

Die 3G-Regel für schulexterne Personen, also etwa Eltern, die an Gremiensitzungen teilnehmen, endet ebenfalls. Allerdings wies die Schulbehörde darauf hin, dass sie Vorsorge treffe, damit in den kommenden Herbst- und Wintermonaten wieder Testkits zur Verfügung stünden. Zudem werde der Hygienebeirat weiterhin regelmäßig zusammenkommen.

Nach Angaben der Deutschen Presseagentur ist Berlin das einzige Bundesland, in dem Corona-Tests an Schulen bis jetzt noch obligatorisch sind. Landeselternsprecher Norman Heise, der dem Hygienebeirat angehört, sagte auf Anfrage, es sei gut, dass die jetzige Regelung einen Wiedereinstieg in die Testpflicht je nach Lage ermögliche.

Ein Schulleiter, der nicht genannt werden wollte, beklagte allerdings den Verwaltungsaufwand, der dadurch entstehe, dass das freiwillige Testen beibehalten werde. Denn von allen Familien müsse ein Votum eingeholt und entsprechend vor Unterrichtsbeginn umgesetzt werden. Auch die Verteilung der Tests für das Wochenende bedeute vermeidbaren organisatorischen Aufwand.