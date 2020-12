In der der Justizvollzugsanstalt (JVA) Moabit haben sich mehrere Insassen mit dem Coronavirus infiziert - und es droht ein größerer Ausbruch. Nach bislang fünf in den vergangene Tagen bestätigten Fällen wurde die Teilanstalt II der Einrichtung komplett isoliert. Alle 270 Gefangenen mussten den Donnerstag in ihren Zellen verbringen, eine Testung aller Insassen und Mitarbeiter steht im Raum.

Entsprechende Informationen des Tagesspiegels bestätigte Sebastian Brux, Sprecher der Senatsverwaltung für Justiz. Er bezeichnete die Situation als einen "Kraftakt, den wir gemeistert bekommen" und betonte, die Situation sei unter Kontrolle.

Gemeinsam mit dem zuständigen Gesundheitsamt werden das weitere Vorgehen beraten. Demzufolge würden die Inhaftierten zunächst "kohortenweise" und in Gruppen von fünf Männer pro Test auf das Virus untersucht. Nur wenn das Ergebnis positiv ist, würde jeder Einzelne der Gruppe erneut getestet. Als Ursache für die Vorgehensweise gelten Engpässe bei den Laborkapazitäten.

Hinzu kommt: Der mutmaßlich für die Infektionen unter den Mithäftlingen verantwortliche Gefangene war bereits in den vergangenen Tagen mit Corona-Symptomen auffällig und daraufhin getestet worden. Brux zufolge zunächst mit "uneindeutigem Ergebnis".

Schließlich bestätigte sich die Infektion. Daraufhin wurden die 17 als Kontaktpersonen ersten Grades eingestuften Mithäftlinge isoliert und getestet. Bis zum frühen Donnerstagnachmittag waren vier der 17 Gefangenen mit dem Virus infiziert.

Ebenfalls unglücklich: Einer der nun positiv getesteten Häftlinge wurde offenbar infiziert von Moabit in die JVA Tegel verlegt. Auch das bestätigte Brux dem Tagesspiegel. Das Testergebnis des Mannes sei am Donnerstagnachmittag eingetroffen und der Gefangene umgehend isoliert worden, erklärte der Sprecher. Ob der Häftling in der Zwischenzeit weitere Insassen infiziert hat, ist derzeit unklar. Auch der betroffene Teil der JVA Tegel sei am Donnerstag komplett isoliert worden, sagte Brux. Eine Testung aller Häftlinge nach dem Muster der JVA Moabit soll am kommenden Dienstag vorgenommen werden.

Tagesspiegel-Informationen zufolge konnten sich die beiden Erstinfizierten vergleichsweise frei in der jeweiligen Anstalt bewegen. Erste Mitarbeiter der Justiz wurden bereits auf das Coronavirus getestet. Ihr Ergebnis war negativ.