Das Land Berlin bekommt das Stromnetz für 2,14 Milliarden Euro von Vattenfall. Der Preis liegt damit etwas unterhalb der Schätzungen, die von 2,2 bis 2,4 Milliarden Euro reichten. Grundsätzlich ist der Wert der Energienetze wegen der niedrigen Zinsen rückläufig: Die Bundesnetzagentur reguliert den Netzbetrieb und gibt den Netzbetreibern vor, welche Gebühr sie von den Nutzern des Netzes verlangen dürfen.

Und da grundsätzlich und überall die Verzinsung niedrig ist, bekommen auch die Netzbetreiber weniger Rendite von der Regulierungsbehörde zugestanden. Das zeigt sich auch am Gewinn der Stromnetz Berlin GmbH, eine Vattenfall-Tochter, die für das vergangenen Jahr nur noch einen Profit von knapp 90 Millionen Euro an die Stockholmer Mutter überwies. In den Jahren zuvor waren es in der Regel rund 100 Millionen Euro gewesen.

Im vergangenen Oktober hatte Vattenfall überraschend den Senat über die Verkaufsabsichten informiert. Für die Berliner Politiker ein Glücksfall, denn im Streit um die Netzkonzessionen hatte sich der Senat verlaufen: Sowohl die Berechtigung für den Betrieb des Gasnetzes als auch für das Stromnetz hatte die Vergabestelle beim Finanzsenator der landeseigenen Berlin Energie zugeschlagen.

Vattenfall wehrte sich dagegen vor Gericht, war des jahrelangen Streits aber überdrüssig und bot deshalb das Stromnetz zum Verkauf an. Die Gasag dagegen siegte Anfang März spektakulär vor dem Bundesgerichtshof, der dem Senat auftrug, die Konzession für das Gasnetz an die Gasag zu vergeben. Nach dieser bitteren Niederlage reagierte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD): Er lud die Gasag-Aktionäre (Eon, Vattenfall und Engie) zum Gespräch und kündigte gleichzeitig ein neues Konzessionsverfahren an für das Gasnetz.

Rekommunalisierung ist das Ziel des Senats

Über allem schwebt das Ziel des Senats, die Energienetze, die ebenso wie die Gas- und Stromversorgungsunternehmen vor rund zwei Jahrzehnten privatisiert worden waren, zu verstaatlichen. Wenn das Abgeordnetenhaus dem Deal mit Vattenfall zustimmt, gehört das Stromnetz wieder dem Land Berlin. Der Kaufpreis soll langfristig aus den Gewinnen des Netzes gezahlt werden. Im Fall der Gasag strebt der Senat eine Komplettübernahme an.

Gespräche darüber hat Kollatz bereits vor einigen Jahren geführt. Damals waren die Gasag-Aktionäre zerstritten und nicht zu einem abgestimmten Vorgehen bereit. Das ist heute anders. Verkaufsbereitschaft sei durchaus vorhanden, heißt es über Eon, Vattenfall und der französischen Engie. Allerdings traut man dem Senat ein komplexes Geschäft in der Größenordnung von gut einer Milliarde Euro in den verbleibenden Monaten bis zur Wahl nicht zu.

Weitere Entscheidungen erst nach der Wahl

Das Spiel um die Struktur der künftigen Berliner Energieinstitutionen setzt sich also 2022 fort: Was kommt alles unter das Dach der Holding und wer macht was? Das Stromnetz und das Stadtwerk, dazu die Energieagentur und die Berlin Energie sind gesetzt. Wenn das Land die Gasag nicht komplett übernimmt, wird sich der Senat beim nächsten Konzessionsverfahren in wenige Jahren schlauer anstellen und mit großer Wahrscheinlichkeit das Gasnetz bekommen.

Bleibt das Fernwärmegeschäft, das bislang in der Hand von Vattenfall liegt. Weder Senat noch Schweden haben bislang Veränderungswünsche geäußert. Aber das kann sich schnell ändern, wie der Verkauf des Stromnetzes gezeigt hat.