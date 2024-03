Fünf Verdächtige wurden bereits gefunden Berliner Polizei sucht nach Raub weiterhin diesen jungen Mann

Seit dem 29. Januar sucht die Berliner Polizei mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach mehreren Tatverdächtigen, die einen Jugendlichen am Berliner Hauptbahnhof beraubt haben sollen. Fünf der sechs jungen Männer wurden bereits gefasst. Das teilte die Polizei am Montag mit. Nach einem Jugendlichen wird weiterhin gesucht.

Die Tat ereignete sich am 18. Mai vergangenen Jahres gegen 12 Uhr. Laut Polizei sollen die mutmaßlich Jugendlichen dem 15-Jährigen am Europaplatz in Moabit die Kopfhörer weggenommen und die dazugehörige Ladebox verlangt haben. Die Tatverdächtigen sollen den 15-Jährigen und seinen gleichaltrigen Begleiter mit Messern bedroht haben, bis beide aus Angst nachgaben.

Die Ermittler fragen, wer die Gesuchten kennt, Angaben zur Identität oder zu ihrem Aufenthaltsort machen kann oder sonstige Beobachtungen gemacht hat, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) in der Charlottenburger Chaussee 75 in Spandau entgegen: unter den Telefonnummern 030-4664273319 und 030-4664271100 oder per E-Mail an Dir3k33@polizei.berlin.de. Auch über die Internetwache sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden. (Tsp)