Für 13,5 Millionen Euro Deutschlands zweitteuerstes Wohnhaus liegt in Berlin

Suchen Sie auch eine neue Bleibe? Vielleicht finden Sie hier etwas Hübsches: Das Portal Immoscout24 hat die aktuelle TopTen der zehn teuersten Wohnhäuser in Deutschland veröffentlicht. Immerhin drei davon stehen in Berlin.

Da wäre zum Beispiel eine nette Jugendstil-Villa mit Türmchen in Grunewald für schlappe 13,5 Millionen Euro zu haben. Zu teuer? Nicht doch! Das Schmuckstück kommt mit vertäfeltem Gewölbe, Kamin und sogar zwei Waschbecken im Bad daher.

... dafür aber mit Kamin. © ImmoScout24

Außerdem beträgt der Quadratmeterpreis mit 11.165 Euro nur ein Drittel von dem, der für das teuerste Wohnhaus in Deutschland fällig wird. Für 15,5 Millionen Euro ist das Anwesen in Kampen auf Sylt zu haben. Aber keine Sorge, es ist ein „Einzelhaus am Watt“ und sollte also weit genug weg sein von rassistischem Party-Gegröle.

Wenn Sie in Berlin bleiben wollen und Ihnen das Jugendstil-Juwel im Südwesten zu teuer ist, wäre vielleicht Platz 4 noch etwas für Sie: ein schmales Townhouse in Mitte für einen allerdings nicht ganz so schmalen Taler. Knapp elf Millionen Euro für 600 Quadratmeter, 15 Zimmer auf fünf Etagen und fünf (!) Garagen-Stellplätze. Ob der Fuhrpark bereits im Kaufpreis inbegriffen ist – unklar.