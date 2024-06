Fußball-EM in Berlin EM-Volunteers gehen am Mittwoch zum ersten Mal an den Start

In Berlin werden rund 1600 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer daran mitarbeiten, dass die Spiele der Fußball-Europameisterschaft und andere Veranstaltungen zur EM reibungslos stattfinden können. Der erste Einsatz startet an diesem Mittwoch mit dem großen Eröffnungskonzert in der Fan-Zone. Schwerpunkt der Einsätze sind laut Projektkoordinator Björn Lahn Aufgaben im Besucherservice. Viele der einheitlich in grüne Trikots gekleideten Volunteers sollen „Informationen geben, was in der Stadt los ist“. Sie stehen im Umfeld zentraler Orte wie dem Hauptbahnhof oder dem Flughafen BER bereit, um „alle Besucher mit offenen Armen zu empfangen“.