Fußgänger im Krankenhaus 91-Jähriger in Berlin bei Unfall mit E-Scooter-Fahrer verletzt

Ein 91-Jähriger ist bei einem Unfall mit einem E-Scooter-Fahrer in der Nähe des Roten Rathauses in Berlin verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll der Fußgänger am Samstagabend zwischen zwei geparkten Autos die Fahrbahn der Rathausstraße betreten haben, um diese zu überqueren.

In dem Moment fuhr dort ein 20-Jähriger vom Alexanderplatz in Richtung Spandauer Straße. Es kam zum Zusammenstoß. Der 91-Jährige stürzte und erlitt einen Oberschenkelhalsbruch, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (Tsp)