In Berlin und anderen Städten stehen Fußgänger derzeit vor einem Corona-Dilemma. Die Bürgersteige sind an vielen Stellen zu eng, um bei Spaziergängen den geforderten Mindestabstand zu anderen einzuhalten. Weil die Straßen in vielen Kiezen dagegen oft leer sind, weichen manche Fußgänger zu nahen Begegnungen aus, indem sie die Fahrbahn betreten. Darf man das?

Ja, sagt die Fußgängerlobby FUSS e.V. und macht auf das derzeitige Dilemma aufmerksam. "Fußgänger sollen einerseits Gehwege benutzen", sagt FUSS-Vorstand Roland Stimpel. "Andererseits verbieten es ihnen aber die aktuellen Verordnungen der Länder, anderen Menschen zu nahe zu kommen."

Stimpel rät daher, auf die Straße auszuweichen, "wo es nötig und hinreichend sicher ist. Das kann beim verringerten Autoverkehr sicherer sein, als auf dem Gehweg anderen Menschen bedrohlich nah zu kommen.“

Während zu nah an Mitmenschen vorbeizugehen derzeit "eine Gefahr für Leib und Leben" darstelle, sei das achtsame Ausweichen auf den Rand einer nicht zu stark befahrenen Straße "eindeutig das viel kleinere Übel". Das könne allenfalls Auto- und Radfahrer "leicht irritieren".

FUSS empfiehlt dies jedoch nur Erwachsenen, außerdem solle man auch nur auf der linken Seite gehen, um entgegen kommende Fahrzeuge im Auge zu haben. Das Ausweichen auf die Straße sei bisweilen nötig: „Besonders dringend brauchen jetzt Ältere, Rollstuhlfahrer und chronisch Kranke Abstand zu anderen“, sagt Stimpel. „Fitte und Gesunde sollten sie auf engen Gehwegen möglichst verschonen.“

Stimpel verweist in dem Zusammenhang auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs. Das sprach 1995 einen Fußgänger frei, der Fahrbahnen sogar demonstrativ und in der Absicht benutzt hatte, Fahrer zum Ausweichen zu zwingen und deshalb wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr angeklagt war. Der Fußgänger wollte damit gegen straffrei zugeparkte Gehwege demonstrieren.