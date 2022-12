Gefahr für Polizei und Feuerwehr BKA warnt vor falschen Notrufen angeblicher Klima-Aktivisten

Das Bundeskriminalamt (BKA) warnt Polizei und Feuerwehr sowie Rettungsdienste und Hilfsorganisationen in Deutschland vor falschen Notrufen angeblicher Klima-Aktivisten. Demnach sollen sich in den vergangenen Tagen Vorfälle gehäuft haben, die die gezielte technische Ausschaltung von Leitstellen durch Überlastung der Systeme bewirkt hätten. Das geht aus einem internen Schreiben der Berliner Feuerwehr hervor, das am Samstagmorgen verschickt wurde und dem Tagesspiegel vorliegt.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden