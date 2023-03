Gefährlicher Leichtsinn in Berlin-Spandau Jugendliche bewerfen Züge mit Steinen und legen Ast auf die Gleise

Drei Jugendliche sind am Montag in Berlin in Gewahrsam genommen worden, nachdem sie mehrere Züge mit Steinen beworfen und Gegenstände auf die Gleise gelegt hatten. Das teilte die Bundespolizei am Dienstagnachmittag mit. Gegen 13.20 Uhr habe die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn gemeldet, dass mehrere Züge auf der Strecke zwischen Berlin-Staaken und Dallgow-Döberitz mit Steinen beworfen wurden. Zeug:innen meldeten den Informationen zufolge zudem einen Ast, der offenbar als Hindernis auf die Gleise gelegt worden sein soll.

Alarmierte Bundespolizist:innen hätten bei ihrem Eintreffen drei Jugendliche vor Ort vorgefunden. Die 15- und 16-Jährigen räumten ein, sich gegenseitig mit Steinen beworfen und den Ast auf die Gleise gelegt zu haben, hieß es

Die Bundespolizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamt:innen die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten. Es sei zu erheblichen Verspätungen im Bahnverkehr gekommen.

Die Bundespolizei warnt vor Gefahren, die beim Aufenthalt im Gleisbereich entstehen können. Jedes Jahr verunfallen demnach Menschen aus Leichtsinn oder Abenteuerlust und erleiden teilweise schwere bis tödliche Verletzungen. (Tsp)

