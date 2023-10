Gefälschte Strafzettel in Marzahn verteilt Berliner Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

Die Polizei Berlin warnt vor einer neuen Betrugsmasche mit gefälschten Strafzetteln. Auf der Plattform X posteten die Beamten am Montag ein Foto eines solchen Zettels, der unter einem Scheibenwischer klemmt.

Das Schreiben, auf dem das Wappen der Berliner Polizei – jedoch auch die E-Mail-Adresse eines Polizeireviers in Baden-Württemberg – verwendet wird, ist überschrieben mit „Mitteilung über Verstöße – Falsches Parken“. In der Mitte des Zettels ist ein großer QR-Code aufgedruckt.

Die Polizei warnt: „Falls Sie an Ihrem Auto einen solchen Fake-Zettel finden, lesen Sie keinesfalls den QR-Code aus oder überweisen Geld an das dahinter geschaltete Portal. Es handelt sich um Betrug.“ Die Zettel seien in der Nacht „zahlreich“ in Marzahn verteilt worden. Die Beamten des zuständigen Polizeiabschnitts seien mehrere Straßenzüge abgefahren, um die gefälschten Strafzettel einzusammeln. (Tsp)