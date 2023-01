Gegen Polizeiwagen gefahren Zwei mutmaßliche Autodiebe in Berlin festgenommen – Polizist verletzt

Ein Polizist ist in der Nacht zum Mittwoch in Weißensee bei der Festnahme zweier mutmaßlicher Diebe verletzt worden. Er brach sich die Hand und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zuvor war Zivilpolizisten gegen 22.40 Uhr in der Max-Steinke-Straße ein Transporter aufgefallen, der als gestohlen gemeldet worden war.

Als sie das Auto anhalten und kontrollieren wollten, legte der 26 Jahre alte Autofahrer den Rückwärtsgang ein und fuhr plötzlich los. Dabei streifte der Wagen mehrere Autos, die am Straßenrand geparkt waren, und verkeilte sich dann an einem davon. Der 26-Jährige fuhr vorwärts – und stieß gegen ein ziviles Polizeiauto, das die Beamten als Barriere abgestellt hatten. Der unbesetzte Wagen wurde durch die Wucht des Zusammenpralls auf den gegenüberliegenden Bürgersteig geschoben.

Der 26-Jährige verließ das Auto den Angaben nach und lief davon. Die Beamten konnten den mutmaßlichen Dieb jedoch kurze Zeit später stellen. Er hatte keinen Führerschein und leistete bei der Festnahme „erheblichen Widerstand“, wie es hieß. Die Einsatzkräfte nahmen zudem einen 23-Jährigen fest. Er und ein weiterer Mann hatten den Transporter in einem weiteren Auto begleitet. Dem dritten Mann gelang die Flucht. Er sei bisher unbekannt geblieben, teilte die Polizei weiter mit.

Beide Männer, die festgenommen wurden, hätten über Schmerzen geklagt. Sie kamen deshalb zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der gestohlene Transporter wurde sichergestellt. An den betroffenen Autos waren nach Angaben der Polizei teils „erhebliche Sachschäden“ entstanden. Gegen die beiden Männer ermittelt die Polizei nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Diebstahls, Verkehrsunfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

