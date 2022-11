Tagesspiegel Plus Exklusiv „Gendarmenmarkt vergrößern“ : Berliner CDU-Spitzenkandidat Wegner legt eigenen Plan für Friedrichstraße vor

Kai Wegner will Regierender Bürgermeister werden. Warum seine Partei in der Mietenpolitik eine Wende hinlegt und wo er Fußgängerzonen in Berlin will. Ein Interview.