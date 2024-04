Gestank in Berliner Wohngebiet Bauverbot auch für Einfamilienhäuser?

Erneute Wende am „Wilhelmsruher Tor“? Offenbar will das Bezirksamt den geplanten Bau von Einfamilienhäusern in der Gestankschneise nun doch nicht genehmigen. Das berichten mehrere Quellen. Die Häuser sollen ab diesem Herbst östlich der Kopenhagener Straße gebaut werden. So plant es ein privater Investor, der dort aktuell Interessenten Grundstücke anbietet.

Bezirke-Newsletter: Pankow Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Brisant ist der Plan, weil er auf dem Gelände des „Wilhelmsruher Tors“ umgesetzt werden soll. Die Behörden stoppten dort den Bau von 400 Wohnungen wegen des ungesunden Gestanks aus dem Nachbarbezirk Reinickendorf. Ein Geruchsgutachten hatte festgestellt, „dass in weiten Teilen des Gebiets den gesetzlichen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht entsprochen werden kann“. Als Ursache wurde Rauch aus dem benachbarten Gewerbegebiet Flottenstraße in Reinickendorf ausgemacht. Das Bebauungsplanverfahren ruht daher aktuell.

Eine private Immobilienfirma verkauft dennoch derzeit Bauland am östlichen Rand des B-Plan-Gebiets zwischen Kopenhagener Straße und „Straße 78“. Dort befindet sich eine Kleingartenanlage. Sie umfasst nur 15 Parzellen, daraus sollen zwölf Baugrundstücke entstehen.

Die Verkaufsbesichtigungen für die Parzellen würden aktuell weitergehen, berichten Anwohner. Ein Kaufinteressent berichtet, er habe vom Stadtentwicklungsamt auf Nachfrage erfahren, dass dort keine Wohnbebauung vorgesehen sei. Eine Auskunft, die offenbar auch der Bezirksverordnete Jan Drewitz vom Bezirksbaustadtrat Cornelius Bechtler (beide Grüne) persönlich erhielt. Das schreibt Drewitz in einer Mail an Anwohner. Ihm sei mitgeteilt worden, „dass das Stadtentwicklungsamt aktuell nicht sieht, dass Baugenehmigungen auf den Kleingartengrundstücken positiv beschieden werden können“. Bereits getätigte Grundstückskäufe könnten die neuen Eigentümer demnach innerhalb einer Frist annullieren lassen.

Bezirke-Newsletter: Pankow Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Auf Tagesspiegel-Nachfrage wollte Bechtler diese Grundsatzentscheidung weder bestätigen noch dementieren. „Ein Termin mit dem Eigentümer ist geplant“, erklärt er. „Bitte haben Sie Verständnis, dass ich zu diesem Zeitpunkt daher zu dem Sachverhalt noch keine inhaltliche Aussage treffe.“

Mehr aus Pankow lesen Sie in der Vollversion des Pankow-Newsletters, der ab jetzt zu unserem digitalen Angebot Tagesspiegel Plus (T+) gehört. Zwölf Bezirke, zwölf Newsletter - jetzt Bestandteil des Abonnements Tagesspiegel Plus (T+). Bitte hier entlang zum Spezialangebot.