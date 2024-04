Tagesspiegel Plus Doch Neubauten am "Wilhelmsruher Tor" : Investor will trotz Gestank-Baustopp Wohnhäuser errichten

Wegen Industrieabgasen aus Reinickendorf wurde der Bau von 400 Wohnungen vom Bezirk Pankow gestoppt. Nun sollen auf derselben Fläche trotzdem Familien einziehen - wie kommt das?