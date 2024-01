Gewalttat in Berlin-Neukölln 23-Jähriger bei Prügelei im Körnerpark mit Messer schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung im Neuköllner Körnerpark ist am späten Mittwochabend ein junger Mann verletzt worden. Das teilte die Berliner Polizei am Donnerstag mit. Bisherigen Erkenntnissen zufolge waren in dem Park gegen 21.40 Uhr ein 23-Jähriger und ein 16-Jähriger auf eine vier- bis sechsköpfige Personengruppe getroffen. Die Gruppe habe die beiden jungen Männer unvermittelt mit Faustschlägen und Pfefferspray attackiert, hieß es.

Dem 23-Jährigen sei zudem mehrfach mit einem Schlagstock auf den Kopf geschlagen sowie in den Oberschenkel und in das Gesäß gestochen worden. Sein Begleiter sei währenddessen zur Schierker Straße gelaufen und habe dort eine Passantin gebeten, die Polizei zu rufen. Kurz darauf sei auch der 23-Jährige zur Schierker Straße gekommen. Ein weiterer Passant habe derweil sechs Personen in Richtung Thomasstraße rennen sehen. Die alarmierte Polizei suchte in der Umgebung, habe die Tatverdächtigen aber nicht finden können.

Die Augenreizungen des 23-Jährigen und des 16-Jährigen wurden vor Ort von Rettungskräften behandelt. Der 23-Jährige kam im Anschluss in ein Krankenhaus, in dem seine Stichverletzungen stationär behandelt werden. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde auf einem Gehweg im Körnerpark gefunden. Die Ermittlungen dauern an.