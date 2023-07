Gewerkschaft fordert Tarifvertrag Verdi ruft Gepäckwagen-Dienstleister am BER zum Warnstreik auf

Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten des Flughafendienstleisters APCOA Parking zum erneuten Warnstreik am BER auf. Dies teilte Verdi am Mittwoch mit. Die Gewerkschaft habe den Parkraumbewirtschafter mehrmals zu Tarifverhandlungen aufgefordert, dieser habe hingegen abgelehnt.

APCOA Parking ist am Hauptstadtflughafen auch zuständig für die Gepäckwagen-Logistik: Der Dienstleister stellt die Gepäckwagen bereit. Der Streikaufruf gilt ausschließlich für Beschäftigte in diesem Bereich. Dies betreffe rund 40 Mitarbeiter am Flughafen. Laut Gewerkschaft ist bisher rund die Hälfte der Beschäftigten in den Streik gegangen.

Für Reisende gilt es nun, am Flughafen mehr Zeit einzuplanen. Nach Angaben des BER sei der Betriebsablauf durch den Streik bisher keineswegs beeinträchtigt.

Nach bislang drei Warnstreiks ist dies der vierte in den vergangenen Wochen. Laut Mitteilung ist er für zwei Tage angesetzt. Der Streik beginnt mit der Frühschicht am Mittwoch um 5.30 Uhr und endet mit der Spätschicht am Donnerstag um 22.30 Uhr.

Die Gewerkschaft will den Flächentarifvertrag für Bodenverkehrsdienste auch für die APCOA Parking einführen. Der Flughafendienstleister zahle laut Verdi knapp 500 Euro weniger, als Beschäftigte mit vergleichbaren Tätigkeiten in der untersten Entgeltgruppe des Tarifvertrags erhalten.