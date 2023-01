Tagesspiegel Plus Giffey vor der Berlin-Wahl : „Es gibt in dieser Koalition an zentralen Punkten sehr unterschiedliche Auffassungen“

Die Regierende Bürgermeisterin will weitermachen. Im Interview spricht sie über Differenzen mit den Linken und Grünen, ein neues Wirtschaftsjahrzehnt und warum es die FDP im Parlament braucht.