Großeinsatz am Adenauerplatz Schüsse in Berliner City-West – zwei Personen verletzt

In der Berlin-Charlottenburg sind am Mittwochnachmittag Schüsse gefallen. Wie die Berliner Polizei dem Tagesspiegel bestätigte, befinden sich die Beamten aktuell in einem Großeinsatz.

Zwei Personen sollen nach jetzigem Kenntnisstand verletzt worden sein und bereits in einem Krankenhaus behandelt werden. Der oder die Täter seien flüchtig, hieß es weiter von der Polizei.

Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge gegen 17.15 Uhr in der Dahlmannstraße nahe des Adenauerplatzes. Die Hintergründe sind noch unklar.

