Großeinsatz der Polizei Unbekannte schießen auf Café in Berlin-Kreuzberg

In Berlin-Kreuzberg ist in der Nacht zu Donnerstag auf ein Café geschossen worden. Gäste hörten zwischen 00.05 und 00.10 Uhr einen Schuss. Verletzt wurde niemand. Später wurde ein Projektil in einer Hauswand nahe dem Lokal gefunden, wie ein Sprecher der Berliner Polizei am Donnerstagmorgen auf Nachfrage bestätigte. Zunächst hatte „B.Z.“ berichtet.

Mit einem Großaufgebot rückte die Polizei zu dem Café an der Ecke Oranienplatz/Naunynstraße aus, sagte der Sprecher weiter. Polizeikräfte nahmen demnach zunächst drei Personen in einem schwarzen SUV fest, die zu den Beschreibungen von Zeugen passten. Da weder eine Waffe noch ein direkter Zusammenhang gefunden worden seien, wurden die Personen jedoch wieder freigelassen. Es bestehe nur ein geringfügiger Tatverdacht, sagte der Polizeisprecher.

Tathintergründe und Ziel des Schusses seien nach Angaben der Polizei noch unbekannt. Die Ermittlungen laufen. (Tsp)