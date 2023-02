Großeinsatz in Berlin-Friedrichshain Amokalarm im Jobcenter – Polizei findet nichts Auffälliges

Ein Amokalarm in einem Jobcenter in Berlin-Friedrichshain hat am Donnerstag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Zahlreiche alarmierte Polizisten fanden aber auch nach längerer Suche nichts Auffälliges in dem fünfstöckigen Gebäude in der Landsberger Allee 52. Das sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagnachmittag.

„Einsatzkräfte begehen derzeit das 5-stöckige Gebäude“, sagte ein Sprecher. Der Amokalarm ging um 14.40 ein, sagte der Sprecher. Gegen 15 Uhr sei die Polizei im Gebäude gewesen. „Bisher haben wir nichts gefunden“, sagte der Sprecher gegen 17.00 Uhr. Alle Räume würden überprüft. Viele Angestellte seien noch im Gebäude in ihren Büros.

Die Rede war von etwa 1000 Büros. Viele Angestellte seien noch im Gebäude. Ein Teil von ihnen habe sich in den Räumen eingeschlossen. Die Straßen in der Umgebung waren von der Polizei weiträumig abgesperrt worden.

Nach einem ausgelösten Amokalarm in einem Berliner Jobcenter stehen Einsatzfahrzeuge hinter der Absperrung an der Landsberger Allee. © dpa/Annette Riedl

Im Jobcenter gibt es eine Anlage, mit der Mitarbeiter Alarm auslösen können, wenn sie bedroht werden, sagte ein Polizeisprecher. Es sei nicht auszuschließen, dass es sich um einen technischen Defekt handelt.

Wie die „Bild“ berichtet, war die Polizei zuvor aufgrund einer Fehlinformation zum Jobcenter in der Rudi-Dutschke-Straße in Kreuzberg gefahren. Das Jobcenter sei erst vor kurzem in die Landsberger Allee gezogen, sagte ein Polizeisprecher. Der Alarm hing zusammen mit einem Gebäude in der Rudi-Dutschke-Straße in Kreuzberg, wo es zuvor auch einen Polizeieinsatz gegeben hatte. Laut Polizei war da möglicherweise technisch etwas nicht umgestellt.

Die Landsberger Allee ist für den Einsatz gesperrt worden. Die Tramlinien M5, M6 und M8 werden zwischen Mollstraße/Otto-Braun-Straße und Landsberger Allee/Petersburger Straße umgeleitet. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale auf Twitter mit. (mit dpa)

