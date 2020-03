Die Berliner Linke hat auf ihrer Fraktionsklausur am Templiner See in Potsdam die Verkehrspolitik der Grünen bemängelt. In ihrem Thesenpapier kritisieren die Linken die grüne Verkehrsstadträtin Regine Günther deutlich. Der Ausbau des ÖPNV müsse „endlich Fahrt aufnehmen“. Die Priorität müsse dabei auf der Anbindung der Stadtränder und des Speckgürtels liegen. Die großen Wohnungsbauprojekte könnte nur mit einer guten ÖPNV-Anbindung realisiert werden. Auch der Ausbau der Radinfrastruktur müsse „deutlicher vorangehen“ als bisher.

Der Straßenbahnausbau müsse priorisiert werden. Das fordern allerdings auch die Grünen. Die Linke will das U-Bahn-Netz modernisieren und so sanieren, dass „dichtere Takte zügig ab dem Eintreffen neuer Züge gefahren und mehr Fahrgäste transportiert werden können“.

Im Gegensatz zu den Grünen sieht die Linke eine Citymaut für den Innenring „kritisch“, da diese Maut die Potenzierung von Verkehrsproblemen außerhalb des Rings hervorrufe. Auch eine „Zero Emission Zone“, die die Grünen bis 2030 in der Innenstadt realisieren wollen, ist für die Linke „rechtlich fragwürdig“. Stattdessen solle man gezielt den Ausbau autoarmer Kieze fördern. Dazu gehört die Förderung von Begegnungszonen oder Initiativen für temporäre Spielstraßen.

„Wenn wir so weitermachen, verspielen wir die Chancen“

Trotzdem machte der Fraktionschef Udo Wolf klar, dass die Linke die Koalition mit Grünen und SPD nach 2021 fortsetzen möchte. Die Parteisieht im rot-rot-grünen Bündnis „das strategische Bündnis für eine offene und demokratische Gesellschaft“. Bei allem „Klein-Klein“ in der Politik, sei die Koalition eine „Haltung in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung“, bekräftigte Wolf. Parteitaktische Spielereien sollten diese nicht aufs Spiel setzen.

Eine „gewisse Nervosität“ schaffe die Auseinandersetzung um die designierten Spitzenkandidaten bei SPD und Grünen. „Wenn wir so weiter machen, werden wir die Chancen von R2G verspielen“, sagte Wolf. Deshalb müsse man die inhaltlichen Gemeinsamkeiten hervorheben. Das „sensationellste Ergebnis“ davon sei der Mietendeckel.

Die Wahlen würden 2021 entschieden, nicht jetzt. Es sei völlig offen, wer die Wahl gewinne.

Klaus Lederer erinnert an die Morde von Hanau

Kultursenator, Bürgermeister und der designierte Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl 2021, Klaus Lederer, erinnerte an die rechten Anschläge von Hanau und an Morddrohungen zum Beispiel gegen Parteichefin Katina Schubert. Die Programme gegen Rechtsextremismus müssten aufgestockt werden.

„Nicht mit Alarmismus, aber alarmiert“ müsse man mit rechtsextremistischen Bedrohungen umgehen. „Wie hältst Du es mit der Menschlichkeit“, sei die Frage einer Debatte, die nicht ohne CDU und FDP gehe. Damit reagierte Lederer indirekt auf die umstrittene Äußerung des SPD-Fraktionschefs Raed Saleh, der CDU und FDP in einem Beitrag aus dem demokratischen Spektrum ausgrenzte. Saleh revidierte seine Position später in einem Redebeitrag bei der Industrie und Handelskammer.

Die Koalition sei „stabil“, auch wenn es manchmal „etwas laut“ zugehe. „Diese Koalition passt wie keine andere zu dieser Stadt. Sie passt zum Zeitgeist.“ Und sie sei auch die Antwort gegen rechte Tendenzen. Rot-rot-grün habe eine Auftrag der Wähler bekommen.

Große Erwartungen würden dieser Koalition entgegengebracht. Man sei mit der Arbeit nicht fertig, die Koalition habe Veränderungen erreicht zum Beispiel in der Sozial- oder in der Wohnungspolitik. Das sei der Unterschied zur „Ankündigungspolitik“ der rot-schwarzen Vorgängerregierung in Berlin, sagte Lederer.

Die Linke setzt auf ihrer zweitägigen Klausur den Schwerpunkt auf die Sicherung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Neben Investitionen in die vorhandenen Strukturen, dem Ankauf von Boden durch einen Bodenfonds, den der Senat vor gut drei Wochen beschlossen hatte, will die Linke auch den S-Bahn-Betrieb „perspektivisch in kommunaler Hand“ haben.

Parteichefin Katina Schubert sprach von einer „Delegitimierungsstrategie“ gegen die Linke, wie das Thüringen gezeigt habe. Die Partei befinde sich in einer „Mehrfrontenauseinandersetzung“.