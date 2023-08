Grüne fordern mehr Hilfe Mehr als 17.000 Flüchtlinge in Berlin sind arbeitslos

Rund jeder zehnte Arbeitslose in Berlin ist ein Geflüchteter. Das geht aus regionalisierten Daten der Bundesagentur für Arbeit zur Beschäftigung im Kontext von Fluchtmigration hervor. Im Juli hatten demnach 9,5 Prozent der arbeitslos gemeldeten Menschen (17.217 Personen) einen Fluchthintergrund. In diese Zahlen werden die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nicht mit eingerechnet. Insgesamt waren in Berlin im Juli 180.000 Menschen als arbeitslos gemeldet.