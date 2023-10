Grüne sehen „pure Stümperei“ bei Senatorin Schreiner Eilverfahren stoppt umstrittene Stellenbesetzung in der Berliner Verkehrsverwaltung

Im Streit um die Neubesetzung der Leitung der Mobilitätsabteilung in der Senatsverkehrsverwaltung ist kein schnelles Ende in Sicht. Gegen die Auswahlentscheidung der Verkehrsverwaltung zugunsten der umstrittenen Personalie Stephanie von Ahlefeldt liegt ein gerichtlicher Antrag auf einstweilige Anordnung vor. Das räumt Verkehrsstaatssekretärin Claudia Elif Stutz in der Antwort auf eine Schriftliche Anfrage von Grünen-Fraktionschef Werner Graf ein, die dem Tagesspiegel vorab vorliegt.